Coronavirus en Afrique : l'essentiel de l'information sur le continent

Avec une létalité de seulement 2,73% et un taux de guérison de 43,77% sur les 189 559 cas de coronavirus enregistrés depuis la première contamination en Égypte en mi-février dernier, l’Afrique reste jusqu’ici le continent le moins impacté du monde. Mais le virus semble encore loin de stopper sa conquête. Retrouvez dans cet article la situation chiffrée de la covid-19 dans le continent.

#BackToSchool

Class six pupils, Form 5 and Uppersixth students in the Yaoundé 6 subdivision have effectively resumed school for a special term this June 1, 2020. Principals and Head Teachers ensure measures to curb the spread of #COVID19 are strictly respected pic.twitter.com/YSmWzBVki8

CRTV