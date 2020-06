Congo : reprise des cours pour les classes d'examen

La levée progressive du confinement est marquée par la réouverture ou non des établissements scolaires un peu partout en Afrique.

En République du Congo, le gouvernement a opté pour la première option. Le top départ de la reprise des cours pour les élèves en classe d’examen a été donné mardi sur fond de respect obligatoire des gestes barrières.

“Pendant le confinement, les enfants ont bien compris les mesures édictées par le gouvernement. Donc, au sein de la cellule familiale, chacun a eu à intérioriser ces gestes barrières à telle enseigne que tous les enfants ont été porteurs d’une bavette”, a déclaré le directeur départemental de l’enseignement primaire secondaire et de l’alphabétisation Jean Batiste Sitou.

“On nous a aussi dit de ne plus trop être proche des autres, si on a envie d‘éternuer, on doit le faire dans notre coude “, affirme une élève.

Une situation qui laisse quelques parents d‘élèves perplexes. Et c’est non sans appréhension que des parents ont résolu de laisser leurs enfants renouer avec le chemin de l‘école.

Les autorités congolaises ont écarté l’hypothèse d’une année blanche d’autant plus que les élèves ont reçu des cours via des programmes télévisés.

Le pays enregistre selon les récents décomptes 611 cas positifs du Covid-19 pour 179 guérions contre 20 décès depuis l’arrivée de la pandémie le 15 mars 2020.