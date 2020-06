Laurent Gbagbo va-t-il pouvoir retourner en Côte d'Ivoire ?

Il y a de l’excitation et de la joie dans certaines parties de la Côte d’Ivoire, du moins chez les partisans de l’ancien président Laurent Gbagbo et de son ancien ministre de la jeunesse Charles Blé Goudé. Tous deux sont attendus avec impatience dans le pays après leur libération par La Haye et l’acquittement des charges de crimes contre l’humanité commis lors des violences post-électorales, entre 2010 et 2011.

Gbagbo, le premier chef d‘État à être jugé à La Haye, ainsi que Charles Ble Goudé, ont tous deux été blanchis des accusations de crimes contre l’humanité en janvier 2019 et libérés le mois suivant, mais leur liberté de mouvement ou leur retour en Côte d’Ivoire sont toujours soumis à des restrictions.

2020 est une année électoraux importants pour la Côte d’Ivoire et l’on craint que le retour de M. Gbagbo dans le pays ne bouleverse les élections d’octobre. Pour en savoir plus, nous sommes rejoints par Frank Anderson Kouassi, secrétaire général adjoint chargé de la communication du Front populaire ivoirien FPI, le parti fondé par Gbagbo.