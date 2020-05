Un fils de Kagame au conseil de développement du Rwanda

Un fils du président Paul Kagame a été nommé au conseil d’administration de l’organe de développement du Rwanda, RDB. Ivan Kagame, 30 ans, est l’aîné d’une fratrie de quatre enfants – trois fils et une fille.

Le RDB est un organisme gouvernemental chargé d’accélérer le développement économique du pays en favorisant la croissance du secteur privé. Ivan, qui a fait ses études aux États-Unis, est l’un des quatre nouveaux membres annoncés par le bureau du Premier ministre en début de semaine.

En accueillant les nouveaux membres, le conseil d’administration a écrit ceci à propos du jeune Kagame : “Ivan Kagame est associé dans un fonds de capital-risque et co-fondateur d’une importante société énergétique”.

“Ivan apporte un ensemble de compétences diverses et une vaste expérience dans les services de conseil en investissement, l’entrepreneuriat et la gestion des investissements, tant en Afrique qu’aux États-Unis. Il est titulaire d’une licence en économie de l’université de Pace et d’un MBA de la Marshall School de l’université de Californie du Sud”, mentionne le RDB.

Les autres nouveaux membres sont : Solange Uwituze, Eric Kacou et Liban Soleman Abdi. Ils rejoignent un conseil d’administration actuellement dirigé par Itzhak Fisher et dont la vice-présidente est Evelyn Kamagaju, une ancienne vérificatrice générale du Rwanda. Diane Karususi, Faith Keza et Alice Nkulikiyinka complètent la liste des membres actifs.

