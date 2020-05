Guinée : décès de l’ex-Première dame Henriette Conté

Henriette Conté est décédée mardi 12 mai à Conakry des suites de maladie.

Henriette Conté était l’une des épouses du feu président, le général Lansana Conté, qui a dirigé la Guinée entre 1984-2008. Après 24 années au pouvoir, M. Conté est mort le 22 décembre 2008 à l‘âge de 74 ans.

Sur son compte Twitter, le président guinée Alpha Condé, qui a pris le pouvoir deux ans après la mort de M.Conté, a salué la mémoire de sa défunte épouse.

Je salue la mémoire de Mme Henriette Conté, ex-Première Dame; une femme remarquable, d’une générosité admirable qui s’est mise au service de la nation en faveur des plus démunis. Je présente mes condoléances les plus attristées au peuple de Guinée, aux familles Conté et Bangoura. pic.twitter.com/KkyXXHpkMo