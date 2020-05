Coronavirus en Afrique : le résumé du jour

Le coronavirus a fait vendredi 3 761 nouvelles contaminations en Afrique, selon le dernier décompte de la Johns Hopkins University de Baltimore aux États-Unis. Alors que jeudi, on dénombrait 2 534 nouveaux cas contre 1 486, mercredi et 2 095, mardi. Quant aux guérisons, 721 personnes ont recouvré leur santé contre 778, jeudi. C’est dans ce contexte quasiment inquiétant que la plupart des pays dont l’Afrique du Sud la plus touchée, entament ou s’apprêtent à amorcer la levée de restrictions destinées à ralentir la propagation du coronavirus dans le continent. Découvrez dans cet article le rythme d‘évolution du covid-19 en Afrique.

The second phase of repatriation of Cameroonians stranded abroad due to COVID-19 begins today. The first set expected at the Nsimalen Airport will be returning from Senegal, Nigeria and Benin.

Close to 1,000 Cameroonians are expected to be repatriated over the next four days.

