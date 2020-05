Coronavirus : le pire est-il vraiment à venir en Afrique [The Morning Call]

Au début de la pandémie, l’Afrique a été épargné des cas de contamination laissant espérer une spécificité liée au continent. Mais depuis quelques semaines, les pays africains enregistrent de plus en plus de cas. Samedi dernier, le Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies a publié un rapport qui identifie 40 000 cas sur l’ensemble du continent et 1 600 morts.

Que nous enseignent ces chiffres trois mois après l’identification du premier cas en Afrique ? Nos pays sont-ils en mesure de contrôler l‘évolution de la maladie ?

Dans cet épisode du Morning Call, Dr Pierre Mpele, expert en santé publique, épidémiologie et maladies tropicales apporte des réponses à ces questions.