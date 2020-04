Coronavirus : l'origine du virus selon le leader de Boko Haram

Pour Abubakar Shekau, le nouveau coronavirus qui frappe l’humanité tout entière est le produit du « mal commis par des pays occidentaux ». Le leader de Boko Haram se moque ainsi des mesures dont la distanciation sociale.

« Ne cherchez pas loin l’origine de cette maladie. C’est le mal qui a provoqué cette pandémie. D’où qu’elle vienne, nous recherchons la protection divine », a déclaré en langue haoussa, Abubakar Shekau dans une vidéo d’une minute quarante-cinq secondes publiée sur Twitter par le site nigérian humangle.ng.

C’est dire jusqu‘à quel point le responsable de Boko Haram écarte carrément les aspects scientifiques pour tourner en dérision les gestes barrières destinées à freiner la propagation du COVID-19.

« Nous y sommes, nous prions cinq fois par jour. Nous offrons nos prières (du vendredi) et nous nous tenons ensemble. Nous nous serrons les mains, nous mangeons dans un bol, nous nous en sortons très très très bien. Nous avons un anti-virus. Vous avez coronavirus, nous avons des anti-coronavirus », a-t-il ajouté.

Comme d’habitude, Shekau s’en est pris à des dirigeants occidentaux dont Donald Trump et des présidents africains engagés dans la lutte contre le terrorisme. « Dieu, nous te remercions pour cette pandémie. Nous te remercions également d’avoir envoyé la pandémie pendant le règne de Trump », peut-on entendre dans le document.

Breaking News: Abubakar Shekau, releases audio message on #COVID19, mocks world leaders and derides social distancing. He claims there is a cure for coronavirus.



Details later. pic.twitter.com/UVm046BzYl