Nouvelle invasion de criquets pèlerins en Afrique

Alors que le continent se bat déjà contre la pandémie du COVID-19, les habitants de certaines régions d’Afrique sont touchés par une nouvelle menace. L’invasion majeure de criquets pèlerins.

Cette fois, il s’agit de la deuxième vague, 20 fois plus importante que la première, qui a eu un impact négatif sur les cultures et la végétation il y a quelques mois.

Des pays comme l‘Éthiopie, le Kenya et la Somalie ont été profondément touchés.

“Nous pourrons faire face à deux scénarios – les effets du covid-19 (virus) et l’insécurité alimentaire car , les culture, la végétation, les pâturages, ont été sérieusement affectés. Ces effets combinés peuvent être catastrophiques. avoir une catastrophe désastreuse dans le pays”, Julius Gera, Unité de lutte antiacridienne du Kenya.

“Ils sont une menace, ils mangent notre herbe et vont même jusqu‘à nos manyattas. Lorsque les animaux brouttent l’herbe sur laquelle les criquets ont déféqué, ils tombent malades et certains meurent même. Lorsque nous abattons notre bétail, nous trouvons des traces de criquets dans leurs estomacs. Je pense sans aucun doute qu’ils affectent notre santé, celle des animaux et l’environnement également”, Samuel Lentorol, résident de Seren.

Les Nations unies appellent à l’aide. Elles réclament désormais 153 millions de dollars pour faire face à la situation.