Coronavirus : les ministres rwandais contraints à donner un mois de salaire

Les ministres et hauts fonctionnaires rwandais ne toucheront pas de salaire en avril et cet argent sera affecté à des programmes sociaux pour aider les plus pauvres à résister à l’impact de la crise économique liée au nouveau coronavirus, a annoncé le gouvernement.

“Le gouvernement rwandais a décidé, en sus de toutes les initiatives actuelles de protection sociale, que tous les membres du gouvernement, les directeurs de cabinet, les chefs d’institutions publiques et d’autres hauts responsables devront renoncer à un mois de salaire (avril)”, a déclaré le Premier ministre, Edouard Ngirente, dans un communiqué publié dimanche soir.

Ce sacrifice a pour objectif de témoigner de la “solidarité” des autorités avec le peuple, dans un pays qui a imposé un confinement strict pour limiter la propagation du coronavirus. “Ensemble, nous contiendrons cette épidémie”, a ajouté M. Ngirente.

Le gouvernement a distribué des biens de première nécessité à environ 20.000 personnes vulnérables de la capitale Kigali, mais les besoins sont immenses dans ce pays de 12 millions d’habitants où environ 40% de la population vit en-dessous du seuil de pauvreté.

Aide financière du FMI

Le gouvernement n’a pas précisé combien exactement de personnalités politiques et administratives étaient concernées par ce reversement de salaire, ni combien d’argent il espérait ainsi collecter.

Le Rwanda a été l’un des premiers pays africains à imposer le 21 mars un strict confinement, en fermant tous les magasins sauf ceux absolument essentiels, en suspendant les transports publics et en interdisant tous les “déplacements non essentiels” hors du domicile.

Ces mesures ont été étendues au moins jusqu’au 19 avril et ont eu un fort impact sur les plus défavorisés des Rwandais, frappés par la hausse du chômage et du prix des denrées alimentaires.

Le Fonds monétaire international (FMI) a accordé la semaine dernière un prêt de 110 millions de dollars (101 millions d’euros) au Rwanda pour contrecarrer les effets économiques du coronavirus.

Lundi, à 10h30 GMT, le Rwanda comptait 104 cas confirmés de coronavirus, soit l’un des chiffres les plus élevés en Afrique de l’Est.

