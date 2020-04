Nigeria – Confinement : appel à la redistribution des vivres saisies aux populations

L’appel est de l’ancien acteur de Nollywood. Pour Richard Eyimofe Evans Mofe-Damijo, le gouvernement doit distribuer aux populations, les vivres saisies auprès des citoyens qui ne respectent pas le confinement décrété pour freiner la propagation du coronavirus dans le pays.

« Je me demande si ce n’est pas le bon moment pour le gouvernement d’interroger les douanes sur toute la quantité de riz, de tomate, d’huile végétale saisie et sur tous les autres produits alimentaires qu’ils ont en leur possession et distribués à nos populations dans le besoin », a déclaré l’acteur.

Richard Eyimofe Evans Mofe-Damijo a également salué les « efforts » fournis par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Parmi ces efforts, la réduction du prix du carburant à la pompe, la fermeture des frontières et le confinement.

Selon un récent bilan, le pays le plus peuplé et première puissance économique d’Afrique compte 174 cas de COVID-19 pour deux décès et neuf personnes guéries. Le plus grand nombre de cas sont concentrés à Lagos, capitale économique (82 cas) et à Abuja, la capitale (28 cas).