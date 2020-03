Nigeria : un prédicateur « reprécise » sa prophétie sur la fin du coronavirus

Au Nigeria, un responsable d’une église dite de réveil, nie avoir fixé la fin du coronavirus au 27 mars. Voici la prétendue précision apportée par le pasteur Temitope Balogun Joshua.

Il y a quelques semaines, le fondateur de la Synagogue Church of All Nations (SCOAN) annonçait dans un son prêche, la fin du coronavirus au 27 mars.

« Ce mois-ci (27 mars), ce sera fini (en référence au COVID-19). À la fin de ce mois, peu importe le médicament qu’ils produiront pour guérir quoi que ce soit, il ira comme ça, même si ce n’est pas le médicament qui a mis cela au monde, la médecine ne peut pas le retirer, il ira le chemin, il est venu », déclarait Temitope Balogun Joshua cité par le site news360.info.

Or, jusqu’ici, la pandémie poursuit son bonhomme de chemin à travers le monde. Non sans épargner son pays le Nigeria où les derniers chiffres font état de 111 personnes contaminées pour un décès.

Sévèrement critiqué sur la toile, « l’homme de Dieu », est revenu sur sa prophétie arguant que sa prédiction avait été mal comprise.

« Je voulais dire que le coronavirus disparaîtrait spirituellement de la même manière qu’il est venu. Au moment où je parle, le virus n’est plus dans le domaine des esprits », a démenti le prophète.

« Au lieu de prendre le temps de comprendre le contexte dans lequel quelque chose a été dit, ils sont toujours rapides à juger », a-t-il ajouté.

Insuffisant pour convaincre des observateurs qui ont lynché le responsable religieux sur les réseaux sociaux comme Twitter. « Qui prend encore ce clown au sérieux ? » , s’est par exemple interrogé un internaute.

Dans plusieurs pays africains, la diffusion de fausses nouvelles sur le COVID-19 est passible de sanctions pénales. C’est le cas du Maroc qui a interpellé le 19 mars dernier quelque douze personnes pour avoir diffusé des « rumeurs mensongères » liées au nouveau coronavirus.

Ci-dessous, les récations d’internautes.

