Ghana : au moins 35 morts dans un accident de la route

Au moins 35 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tuées et d’autres gravement blessées lundi dans un accident de la route à Kintampo, dans le centre du Ghana, ont déclaré des responsables du gouvernement et de la police.



Deux bus sont entrés en collision sur l’axe Kintampo-Tamale dans la région de Bono East, à plus de 400 kms de la capitale Accra. Six personnes sont toujours dans un état critique et 27 autres ont été gravement brûlées.

“Je peux confirmer que le nombre de morts est de 35”, a déclaré à l’AFP le ministre de la région Bono East, Kofi Amoakohene.



“Six des survivants sont dans un état critique et sont actuellement soignés à l’hôpital. Vingt-sept autres ont subi des brûlures telles qu’ils ne sont plus reconnaissables tandis qu’une personne s’en est sortie indemne”, a-t-il ajouté.

“D’après l’enquête préliminaire, le conducteur du plus gros bus a quitté sa voie, est entré en collision avec le plus petit, et après l’impact, les deux véhicules ont pris feu”, a déclaré à la presse le commissaire divisionnaire de la circulation de Kintampo, Francis Adjei Brobey, confirmant le bilan provisoire de 35 morts et de nombreux blessés.

Les accidents sont fréquents sur les routes au Ghana en raison de leur mauvais entretien, du non-respect des règles de circulation et de l‘état des véhicules.

En moyenne, six personnes meurent sur les routes chaque jour, selon la Direction du transport et de la circulation automobile (MTTD) ghanéenne.

En février 2016, 70 personnes avaient été tuées et 13 blessées dans une collision entre deux bus dans la même ville de Kintampo.

*AFP*