Guinée : le FNDC maintient la pression malgré le report des élections [The Morning Call]

Le président Alpha Condé a annoncé vendredi soir avoir “accepté un report, léger, de la date” du référendum et des législatives initialement prévus dimanche, et qui font l’objet d’une contestation meurtrière depuis la mi-octobre.

L’opposition considère le référendum comme une manœuvre du président Alpha Condé, bientôt 82 ans, pour briguer un troisième mandat à la fin de l’année.

Le FNDC, le Front national pour la défense de la Constitution, appelle les Guinéens à se préparer à des manifestions pacifiques intenses dès le jeudi 5 mars pour obtenir le départ du pouvoir d’Alpha Condé, élu en 2010 puis réélu en 2015.

On en parle avec Abdourahamane Sano, Coordinateur National du FNDC.