Vanessa Nakate, l'activiste climatique noire [Grand Angle]

C’est la Greta Thunberg africaine, militante et activiste climatique Vanessa Nakate, jeune ougandaise de 23 avait été exclue de la photo prise aux côtés d’autres militants écologistes lors du forum économique de Davos, alors qu’elle s’est engagée depuis plus d’un an avec l’association écologiste Fridays for Future pour faire entendre, la voix du continent.