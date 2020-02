Il y a 30 ans, Mandela sortait de prison

Il y a 30 ans, ce 11 février 2020, Nelson Mandela sortait de prison. Un moment mémorable à jamais graver dans les annales de l’histoire et qui allait à jamais changer celle de l’Afrique du Sud après près d’un demi-siècle d’apartheid. Et malgré ce que son combat pour la liberté lui a valu, il n’a jamais manifesté la moindre rancœur envers ses oppresseurs, comme en témoignent ses propos après sa sortie de prison. « Les Blancs sont des compatriotes sud-africains et nous voulons qu’ils se sentent en sécurité et que nous apprécions la contribution qu’ils ont apportée au développement de ce pays. », avait-il notamment déclaré, le jour de sa libération.

Et ce discours allait encore plus marquer l’histoire, car Madiba ne manquait pas de raisons de garder une haine contre les Blancs qui ont longtemps oppressé les noirs en Afrique du Sud. Sa libération en 1990 mettait, en effet, un terme à plus de 27 ans et demi d’emprisonnement pour s‘être engagé dans une lutte contre la ségrégation raciale.

Elle marque également la levée de l’interdiction des organisations anti-apartheid et l’ANC, parti qui allait le porter au pouvoir quatre ans après. Il y restera pendant 5 ans avant de céder la place dans la douceur à Thabo Mbeki, renforçant davantage le mythe autour de sa personne.

Mort en 2013 à 95 ans, Nelson Mandela reçut en 1993 le prix Nobel de la paix, avec le président Frederik de Klerk, à l’origine de sa libération. Un hommage, je cite, « leur travail pour l‘élimination pacifique du régime de l’apartheid et pour l‘établissement des fondations d’une Afrique du Sud nouvelle et démocratique. »