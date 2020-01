Crise en Libye : l'Algérie se propose pour accueillir un forum de réconciliation (UA)

L’Algérie a proposé jeudi d’accueillir un “forum de réconciliation nationale” entre protagonistes de la crise en Libye, a annoncé le comité de l’Union africaine (UA) chargé de “trouver des solutions” au conflit en cours dans ce pays.

“Le comité a pris note de l’offre de l’Algérie d’abriter le forum de réconciliation nationale”, a déclaré le ministre congolais des Affaires étrangères, Jean-Claude Ngakosso, qui lisait un communiqué final du comité de haut niveau de l’UA sur la crise en Libye qui s’est réuni à Brazzaville.

“Le comité a pris note de l’offre de l’Algérie en vue de rapprocher les différentes vues et de promouvoir le retour aux négociations et ce conformément aux décisions antérieures de l’Union africaine sur la réconciliation en Libye”, selon le communiqué. “Le comité s’est engagé en faveur du dialogue politique libyen en rappelant l’urgence d’un dialogue inclusif réunissant toutes les parties libyennes pour promouvoir la cessation du conflit et la recherche d’une solution libyenne à la crise”.

La Libye, pays pétrolier, est plongée dans le chaos depuis la chute en 2011 du régime de Mouammar Kadhafi après une révolte populaire et une intervention militaire menée par la France, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. Une intervention que désapprouvait l’Afrique et dont les voisins de la Libye se plaignent toujours amèrement.

L’Afrique, qui subit directement les conséquences du conflit en Libye, cherche à faire entendre sa voix dans le dossier libyen, après en avoir été tenue à l‘écart depuis des années.

AFP