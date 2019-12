RDC : un train aérien pour mettre fin aux embouteillages à Kinshasa

Kinshasa devrait être dotée d’un train aérien sous peu. Objectif affiché : en finir avec les embouteillages, un des points de la capitale de RDC.

Une mission fructueuse. C’est peu dire de la mission effectuée récemment en Malaisie par Gentiny Ngobila. De Kuala-Lumpur, capitale du pays d’Asie du Sud-est, le gouvernement a en effet annoncé la construction par la Malaisie d’une ligne ferroviaire aérienne en plein cœur de Kinshasa.

C’est une voie ferrée qui sera construite au-dessus du niveau des rues ou avenues sur de solides structures (viaducs par exemple) en béton, brique ou acier. Ce sera donc une ligne de métro aérienne.

Un investissement de grande envergure dont l’objectif essentiel sera d’apporter une solution efficace et durable au sempiternel problème des embouteillages à Kinshasa, une ville de quelque 17 millions d’habitants. Soit plus de trois fois le Congo-Brazzaville avec ses 5 millions d‘âmes et plus de huit fois le Gabon.

Ce train pourrait également participer à l’embellissement de Kinshasa, surnommée à juste titre « Kin-La-Belle » par des touristes.

Images d’illustration