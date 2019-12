Le Premier ministre éthiopien accusé de snober le comité Nobel

Abiy Ahmed pourrait bien se passer de la traditionnelle conférence de presse consécutive au prix Nobel de la Paix qui lui a été décerné en octobre dernier. Une décision « problématique » selon le comité qui rappelle que cela fait partie de la tradition de ce prix de prestige.

Le comité avait prévu une rencontre entre le Premier ministre Abiy Ahmed et la presse norvégienne et internationale la semaine prochaine à Oslo, a indiqué Olav Njoelstad, directeur de l’Institut Nobel norvégien. Mais l’attachée de presse du Premier ministre éthiopien Billene Seyoum, a déclaré à l’Associated Press qu’il était « assez difficile » pour un chef d‘État de consacrer plusieurs jours au vaste programme Nobel, d’autant plus que « les questions nationales sont urgentes et méritent de l’attention ». Même si, affirme-t-elle, M. Abiy assistera à des événements essentiels en consultation avec l’Institut Nobel.

Le Premier ministre devrait par exemple prononcer son discours d’acceptation mardi à l’hôtel de ville d’Oslo devant des responsables, y compris la famille royale norvégienne, après avoir reçu le prix en espèces de 9 millions de couronnes (945 000 $), une médaille d’or et un diplôme. Il doit également rencontrer le Premier ministre norvégien Erna Solberg et inaugurer une exposition du prix Nobel lors d’une cérémonie privée.

Pour les organisateurs, cependant, son absence de la conférence de presse fait entorse à la tradition du comité Nobel. « Nous avons été très clairs à ce sujet et avons précisé qu’il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous trouvons cela très problématique », a déclaré Njoelstad. « Je pense que (son absence) a à voir en partie avec les défis auxquels il est confronté en interne, sa foi religieuse et son humilité personnelle », a nuancé le dirigeant de l’Institut. En 2009, Barack Obama, également récompensé du Nobel de la Paix, avait lui-aussi refusé de parler aux journalistes.

Plébiscité par le comité Nobel pour avoir fait la paix avec l’Erythrée – ennemi de longue date de l’Ethiopie – et pour sa politique réformiste, Abiy Ahmed fait toutefois face à des pressions dans son pays. Des troubles meurtriers, parfois ethniques, ont éclaté ces derniers mois et pourraient s’aggraver avec la tenue des élections en mai 2020.