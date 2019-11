RDC – Affaire 15 millions $ : la LUCHA veut connaître l'évolution du dossier

On devrait peut-être en savoir davantage sur l’affaire du détournement présumé de 15 millions de dollars en RDC. Et ce sera à l’issue d’une rencontre prévue ce mardi à Kinshasa entre Flory Kabange Numbi, procureur et une délégation de la Lutte pour le changement (LUCHA).

« Une délégation de notre mouvement a rendez-vous tout à l’heure à 10 h 00 avec le procureur près la Cour de Cassation, Flory Kabange, pour s’enquérir des progrès (ou non) dans l’enquête sur le détournement de 15 millions de dollars qu’il est censé mener depuis deux mois et demi », peut-on lire sur la page Twitter du mouvement « citoyen ».

En août dernier, l’inspection générale des finances (IGF) a révélé que 15 millions de dollars de fonds publics qui devaient être versés au Trésor public, étaient partis sur un autre compte.

Ces 15 millions correspondent à une retenue de 15 % prélevée sur une somme de 100 millions versée par l’État à sept compagnies pétrolières (dont Total) pour compenser le gel des prix à la pompe.

Et depuis lors, l’affaire fait des vagues, tant les Kinois tiennent mordicus à connaître la destination de cet argent. « 15 millions $ ekeyi wapi ? » (où sont nos 15 millions $?), pouvait-on lire sur des banderoles lors des manifestations en fin octobre dernier à Kinshasa.

Mais des observateurs mettent en cause des responsables congolais dont Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président Tshisekedi. Ce qu’a souvent démenti Kamerhe en dénonçant une « cabale » contre lui.

De son côté, le chef de l‘État semble très parcimonieux évoquant son devoir de respecter l’indépendance des institutions. « Puisque je me bats pour un État de droit, pour l’indépendance de la justice, je laisse les institutions judiciaires faire leur travail en toute indépendance », confiait en septembre dernier Félix Tshisekedi au quotidien belge Le Soir.

« Fatshi » avait même assuré avoir reçu « l’inspecteur général des Finances afin de le rassurer en cas de menaces ».