Mali : vaste offensive de l'armée dans le centre

L’armée malienne mène actuellement dans le centre du pays une vaste offensive dans laquelle plusieurs jihadistes ont été tués, a indiqué le gouvernement dans un communiqué lundi.

L’opération menée avec le soutien de l’armée de l’air malienne, selon le communiqué, fait suite à deux attaques meurtrières récentes des jihadistes dans lesquelles une centaine de soldats maliens ont trouvé la mort en un mois.

Il s’agissait des plus lourdes pertes par l’armée malienne depuis des années. Face à ces revers, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta avait ordonné l‘élaboration d’un “nouveau concept opérationnel qui donne une part importante à l’offensive”.

L’actuelle offensive coïncide avec Bourgou 4, opération menée par la force antijihadiste française Barkhane au côté des armées locales dans la région dite des trois frontières, Mali-Niger-Burkina Faso. La ministre française des Armées Florence Parly avait annoncé le lancement de Bourgou 4 la semaine dernière lors d’une visite dans la région.

“Les forces de défense et de sécurité du Mali ont engagé depuis quelques jours une offensive de grande envergure contre les bases terroristes dans certaines localités du centre du pays”, a dit le gouvernement malien dans un communiqué. “Plusieurs terroristes” ont été tués, dit-il sans préciser le nombre, “des véhicules et motos brulés, des cartes d’identité de plusieurs nationalités retrouvées sur les lieux et des effets militaires récupérés”.

Le gouvernement a par ailleurs formellement démenti la prise, véhiculée sur les réseaux sociaux, d’engins blindés par les jihadistes lors de leurs assauts récents contre les positions de l’armée malienne.

L’armée malienne avait déjà indiqué au cours du week-end “reconsidérer (sa) posture opérationnelle” et se replier à ce titre de ses positions isolées près de la frontière du Niger et du Burkina Faso pour se regrouper sur des places plus fortes.

La dégradation de la situation sécuritaire dans le pays et la dureté des revers subis ont renforcé les interrogations sur la capacité de l’armée malienne à faire face aux agissements jihadistes et aux autres violences auxquelles le Mali est en proie depuis 2012 et qui ont fait des milliers de morts, civils et combattants. Les violences, qui ont démarré dans le nord, se sont étendues au centre et aux pays voisins.

