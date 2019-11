Angola : deux défenseurs des droits de l'homme décorés par le président Lourenço

En Angola, Rafael Marques et Sousa Jamba ont ont été décorés jeudi par la présidence de la République. Une manière de reconnaître leur travail en matière des droits de l’homme et de lutte contre la corruption.

À tout seigneur, tout honneur. Un précepte que le président angolais Joao Lourenço a mis à exécution en primant 70 hautes personnalités de son pays pour leurs œuvres au service du développement de l’Angola.

Parmi ces personnalités, le journaliste et militant des droits de l’homme Rafael Marques et l‘écrivain et acteur de la lutte contre la corruption, Sousa Jamba.

Un geste qui est tout sauf une mauvaise nouvelle pour la plupart des défenseurs des droits de l’homme.

« Le militant des droits de l’homme et de la lutte contre la corruption, Rafael Marques et l‘écrivain Sousa Jamba ont reçu aujourd’hui la médaille présidentielle angolaise pour leur travail exceptionnel au profit de la nation », a écrit Zenaida Machado, membre de Human Rights Watch (HRW) sur son compte Twitter.

