Halloween, Toussaint et l'Afrique

Le passage du mois d’octobre à novembre est marqué par une série de festivités et cérémonie qui tournent autour des morts.

Si beaucoup en Europe et en Amérique célèbre la fête d’Halloween, certains, plus religieux que d’autres célèbrent la fête de la Toussaint, ou la fête des morts.

Mais où se situe donc la frontière entre ses différentes festivités liées aux morts ? Quelles en sont les origines et surtout quelle est la place de l’Afrique au milieu de ces traditions d’origines étrangères, mais qui gagne de plus en plus de terrain ? Élément de réponse dans “this is culture”