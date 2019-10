Burkina : 6 soldats tués dans deux attaques

Six soldats burkinabè ont été tués et quatre blessés au cours de deux attaques dans des localités de la commune de Barsalogho, dans le nord du Burkina Faso, a-t-on appris mercredi de sources sécuritaires.

“Une patrouille militaire est tombée mardi soir dans une embuscade aux environs de Guindbila, un village (de la commune) de Barsalogho (province de Sanmatenga). Cinq éléments ont perdu la vie au cours de cette attaque menée par des individus armés”, a indiqué une source sécuritaire à l’AFP.

“Quatre blessés ont également été enregistrés côté ami”, a précisé cette source. “Une autre embuscade a eu lieu aux environs de 17h00, dans le village de Sidogo (également dans la commune de Barsalogho) et a occasionné la mort d’un soldat”, a indiqué une autre source sécuritaire.

Pays pauvre d’Afrique de l’Ouest, le Burkina Faso est pris depuis quatre ans et demi dans une spirale de violences attribuées à des mouvements jihadistes, certains affiliés à Al-Qaïda et d’autres au groupe Etat islamique.

Dimanche, 9 civils ont été tués dans un village de la province du Bam, dans le nord du Burkina. Samedi, cinq membres des forces de l’ordre ont été tués et onze blessées lors d’une double attaque, dans deux autres provinces du nord du pays.

Depuis début 2015, les attaques jihadistes, de plus en plus fréquentes et meurtrières, en particulier dans le nord et l’est, ont fait près de 625 morts, selon un décompte de l’AFP.

Un couvre-feu a été instauré dans plusieurs provinces du Nord, où une restriction de la circulation des engins motorisés.

Les forces de sécurité semblent incapables d’enrayer les violences jihadistes. Elles restent sous-équipées et sous-entraînées, en dépit des discours volontaristes du gouvernement.

AFP