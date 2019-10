Football africain : le choix des entraîneurs locaux

Les équipes africaines de football, traditionnellement, prenaient que des coaches internationaux. Les entraîneurs locaux ont souvent été relégués au second rang. Mais depuis quelques semaines, les données semblent changer avec une forte tendance à la nomination de nationaux. Des choix parfaitement assumés, où se mêlent raisons sportives et argument économique.

Des pays tels le Zimbabwe, l’Ouganda, le niger, le Botswana, la Namibie ou encore la guinée équatoriale, pour ne citer que ceux-là avaient déjà effectué ce choix, même si le Tchad, le Gabon, le Maroc et le Cameroun ont décidé de continuer de travailler avec des coachs internationaux.

Alors que les nations africaines les plus mal classées disputent ce mois-ci le tour préliminaire de la CAN 2021, les autres, mieux classées, vont profiter du rendez-vous FIFA d’octobre pour s’étalonner en vue des éliminatoires. Les rencontres amicales qui ont débuté jeudi pour une trentaine d‘équipes du continent dureront une semaine.

Absents lors de la CAN 2019, le Gabon et le burkina faso sont en mode reconquête, avec leurs nouveaux sélectionneurs et se sont affronté jeudi, en région parisienne dans un match qui s’est soldé par 1-0 en faveur du Gabon.

Lors de la première journée des préparations, le Togo a été battu par le cap vert 2 – 1

La Tunisie et le Cameroun vont également s’affronter à Radès. Les lions de l’atlas du Maroc chercheront la bonne carburation contre la Libye ce vendredi et le Gabon le mardi.

Jamais qualifiées pour une coupe d’Afrique, les Comores sont fermement décidées à ne plus laisser passer leur chance. Ils se testeront samedi face à la guinée.

Enfin, les trois médaillés de la CAN 2019 auront droit à des matchs de gala : l’Algérie se mesurera mardi à la Colombie à Lille après avoir reçu la RD Congo à Blida, le Sénégal et le Nigeria sont à Singapour pour croiser le fer avec le brésil. Le match de jeudi entre le Sénégal et le brésil s’est solde par un score 1-1.