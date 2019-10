Les insectes contiennent-ils plus de protéines que la viande ?

Êtes-vous fatigué de la viande ou avez-vous peur des conséquences de sa consommation sur la santé et vous demandez-vous quoi d’autre devriez-vous manger comme source de protéines? Vous voudrez peut-être considérer les insectes.

Les scientifiques ont vanté les aliments à base d’insectes comme étant un aliment durable, bon marché et riche en protéines, en fibres et en minéraux.

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture a déclaré que les insectes émettent moins de gaz à effet de serre et moins d’ammoniac que les bovins ou les porcins, nécessitent beaucoup moins de terre et d’eau et qu’il y’a plus de 1 900 espèces d’insectes comestibles sur la terre.

De nombreux pays, dont l’Afrique du Sud, ont pris goût et ont transformé ce repas traditionnel en un repas gastronomique, servant des repas exclusivement composés d’insectes dans les restaurants. Les clients aventureux essaient de petits bols d’insectes, y compris les vers de farine, qui sont également considérés comme un mets délicat dans certains pays africains.

Si vous visitez le Cameroun, le Congo ou le Zimbabwe, vous pouvez être traité aux termites et aux chenilles respectivement.