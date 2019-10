Buhari en Afrique du Sud : une assurance pour la diaspora nigériane ?

Un discours qui rassure ? C’est en tout cas, le sentiment éprouvé par les Nigérians résidant en Afrique du Sud suite à la visite de leur président quelques semaines après la flambée de violences xénophobes dans la Nation arc-en-ciel.

« Nous appelons au renforcement et à l’application de toutes les mesures nécessaires pour prévenir la répétition de ces actes qui menacent non seulement nos solides relations bilatérales, mais aussi notre vision d’une Afrique forte et prospère », a déclaré ce jeudi Muhammadu Buhari lors d’un entretien à Pretoria avec son homologue sud-africain.

Cette visite du chef de l‘État nigérian intervient au lendemain des violences xénophobes qui ont fait près de 12 morts le mois dernier, suscitant ainsi quelques tensions entre les deux pays.

Mais si le président Cyril Ramaphosa a exprimé « ses vifs regrets pour la violence qui a visé des étrangers dans certaines parties du pays », les Nigérians se disent mécontents du traitement auquel ils ont souvent droit dans certaines institutions sud-africaines.

« Un bon nombre de Nigérians ont été tués par la police sud-africaine. Nous nous attendons donc à ce que le président Buhari demande la fin de tels actes », a déclaré à l’agence de presse nigériane (NAN), Benjamin Okoli, président de l’Association des citoyens nigérians en Afrique du Sud (NICASA).

« Nous attendons du président Buhari qu’il se penche sur les questions de protection des citoyens nigérians ici pour discuter avec les autorités sud-africaines de la brutalité policière et de l’assassinat de Nigérians vivant en Afrique du Sud », a ajouté M. Okoli en citant un rapport 2017 de l’ONU qui indiquait qu’il y a plus de 27 000 Nigérians en Afrique du Sud.

Des réponses concrètes sont donc attendues des deux dirigeants qui devraient animer ensemble une conférence de presse sous peu.