Harare, la capitale du Zimbabwe, menacée d'une pénurie d'eau potable

Déjà largement privée d‘électricité, Harare est désormais menacée de manquer d’eau potable en raison de difficultés financières concernant son unique usine de traitement, nouvel avatar de la catastrophe économique qui ronge le pays.

Lundi, l’usine avait dû suspendre la distribution de l’eau faute d’avoir pu importer, par manque de dollars, les produits chimiques nécessaires à son traitement.

Mardi, le maire de la capitale Enock Mupamawonde a annoncé à la presse avoir déniché “des stocks de produits chimiques pour reprendre la production d’eau” et promis un retour de l’eau aux robinets sous vingt-quatre heures.

On n'a plus d'eau au robinet depuis plus de dix ans maintenant