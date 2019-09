Le réchauffement climatique s'accélère selon l'ONU

Les cinq dernières années devraient constituer la période la plus chaude jamais enregistrée, a rapporté dimanche L’Organisation météorologique mondiale.

Les chiffres publiés par l’OMM montrent qu’entre 2015 et 2019, e réchauffement, l‘élévation du niveau de la mer et la pollution par le carbone se sont tous accélérés.

“Le fait que, pour toutes les raisons évoquées par Patrick, nous risquions de traverser plusieurs points critiques dans les systèmes planétaires. Et je pense que la communauté scientifique reconnaît également plus le fait que le climat les impacts frappent plus fort et plus tôt que ce que les évaluations climatiques avaient estimé il y a presque dix ans.” à déclaré Seena Srivastava, directrice générale adjointe pour la science de l’Institut international pour l’analyse des systèmes appliqués.

''Ce dont nous avons le plus besoin, c’est d’associer une efficacité énergétique accrue à des constructions renouvelables qui mettent hors service les centrales à combustibles fossiles ou ne les reconstruisent pas une fois leur durée de vie utile écoulée."

“Et l’un des messages à retenir est que les émissions mondiales de dioxyde de carbone pour 2018 semblent avoir augmenté d’environ 2,1 %. Il s’agit donc de la plus forte augmentation enregistrée depuis plus de cinq ans. Et 2019 est sur le point de voir augmenter encore plus les émissions de quelques pour-cent aux États-Unis et en Chine, et de six à huit pour-cent en Inde, où les émissions par habitant sont bien inférieures à celles des États-Unis.’‘ à ajouté Rob Jackson, le président de Global Carbon Project (projet mondial sur le carbone).

Le document présenté en prélude au sommet climat qui s’est ouvert ce lundi indique que la température globale a atteint 1,1 degrés Celsius. Il faudrait selon l’agence météorologique, limiter le réchauffement entre 0,9 et 0,4 degrés-Celsius partir de maintenant.

John Christensen du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) explique :

‘‘Où en sommes-nous maintenant pour mettre en œuvre ce que nous avions promis de faire à Paris et en même temps voir que les pays qui ont soumis et qui se sont engagés à effectuer des réparations sont suffisants pour faire face à la situation. Et je pense que pour le moment, la réponse est non, je veux dire, les promesses faites à Paris suivent un certain ordre, mais nous devons au moins tripler ces efforts si nous voulons être en dessous de deux degrés…’‘

Les efforts de réduction de la pollution par le carbone doivent être multipliés par trois pour ne pas dépasser la barre des 2 degrés Celsius, et multipliés par cinq pour limiter le réchauffement à 1,5 degrés Celsius depuis l‘ère préindustrielle,conclut le rapport de l’OMM.

Un rapport plus large et plus international sur le changement climatique, les océans et les glaces sera publié mercredi par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l‘évolution du climat.

AP