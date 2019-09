Tunisie : audience sur l'arrestation du candidat à la présidentielle Nabil Karoui

En Tunisie, la Cour de cassation examine ce vendredi un recours pour la libération de Nabil Karoui, candidat à la présidentielle de dimanche.

C’est l’audience de la dernière chance pour Nabil Karoui. Le candidat à la présidentielle tunisienne devrait savoir ce vendredi s’il sortira de prison ou non. Un recours contre son arrestation sera, en effet, examiné par la Cour de cassation tunisienne, a en tout cas indiqué ce jeudi un de ses avocats Kamel Ben Messoud. Une information que n’a pas confirmé jeudi le tribunal.

Les avocats de l’homme d’affaires avaient saisi la Cour, rejetant la légitimité des magistrats ayant décidé de son arrestation. Ils estiment que ces derniers n‘étaient pas habilités à statuer sur des questions de corruption et de blanchiment car ne faisant pas partie du pôle judiciaire économique et financier.

Incarcéré depuis trois semaines, Nabil Karoui, dont la candidature a été validée par l’Instance d’organisation des élections, a jusqu’ici vu toutes ses demandes de libération rejetées. Et c’est depuis sa prison qu’il a fait campagne par l’intermédiaire de son épouse et de sa famille.

Le publicitaire de 56 ans est poursuivi depuis 2017 pour blanchiment d’argent et évasion fiscale. Il a été arrêté le 23 août, soit 10 jours avant le début de la campagne électorale de la présidentielle de dimanche.