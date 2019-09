Crise séparatiste au Cameroun : Biya "convoque" un "grand dialogue national"

Le président camerounais Paul Biya a annoncé mardi dans un discours à la Nation qu’il entendait “convoquer un grand dialogue national” fin septembre pour tenter de mettre fin au conflit meurtrier entre des groupes séparatistes de la minorité anglophone et les forces de sécurité dans l’ouest.

Les combats et les exactions de part et d’autre ont fait plus de 2.000 morts depuis début 2017, selon Human Rights Watch, et forcé plus de 530.000 personnes à fuir leur domicile, selon l’ONU, dans les régions administratives du Nord-Ouest et du Sud-Ouest peuplées majoritairement par la minorité anglophone qui représente 14% de la population du Cameroun.

“J’ai décidé de convoquer, dès la fin du mois en cours, un grand dialogue national qui nous permettra (…) d’examiner les voies et moyens de répondre aux aspirations profondes des populations du Nord-ouest et du Sud-ouest, mais aussi de toutes les autres composantes de notre Nation”, a déclaré le chef de l’Etat, 86 ans et au pouvoir depuis près de 37 ans, dans une “adresse à la Nation” retransmise sur les antennes de la radio-télévision nationale.

M. Biya a réitéré son offre de “pardon” à ceux qui, du côté des séparatistes armés, “déposent volontairement les armes”, mais promis à ceux qui s’y refuseraient de subir “toute la rigueur de la loi” et de “faire face aux forces de sécurité et de défense”.

AFP