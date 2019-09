La chanteuse américaine Nicki Minaj annonce la fin de sa carrière musicale

Nicki Minaj ne chantera plus. La rappeuse américaine de 36 ans a annoncé vendredi sur twitter qu’elle abandonne la scène musicale pour fonder une famille.

La nouvelle intervient quelques temps après l’annonce de son mariage, célébré en secret, plus tôt cette année. La star a fait l’objet de critiques pour son histoire d’amour avec Kenneth Petty qui a été reconnu coupable d’homicide involontaire et enregistré comme délinquant sexuel.

De son vrai nom Onika Tanya Maraj, Nicki se lance sur la scène musicale en 2007. En trois ans, elle sort 3 mixtapes dont la célèbre chanson Beam me up scotty qui s’est écoulé à 1 million d’exemplaires. Une prouesse qui l’amène au sommet. En 2009, elle signe avec le label discographique Young Money Entertainement.

Elle collabore avec de nombreux artistes comme Lil Wayne, Jeffree Star, Christina Aguilera, Justin Bieber, Kanye West, Rihanna, Drake et Eminem entre autres.

La chanteuse et actrice aux nombreuses distinctions, s’est produite en Afrique notamment en Angola et en Afrique du Sud.

I’m still right here. Still madly in love with you guys & you know that. In hindsight, this should’ve been a Queen Radio discussion & it will be. I promise u guys will be happy. No guests, just us talking about everything. The tweet was abrupt & insensitive, I apologize babe ♥️? https://t.co/eS0oHipwtg