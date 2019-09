En Algérie, le chef d'Etat major exige une présidentielle avant fin 2019 [The Morning Call]

Après la double annulation de l’élection présidentielle du 18 avril et du 4 juillet, le général Gaïd Salah demande qu’un décret soit publié le 15 septembre pour garantir un scrutin avant la fin 2019.

Une annonce à laquelle la rue a répondu par une nouvelle vague de manifestations. Nous voulons un régime civil et non militaire.

On en parle avec Tarik Hafid, correspondant Africanews à Alger.