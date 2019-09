Les femmes africaines dans l'agrobusiness

La Chronique Business de cette semaine revient sur l’implication des femmes dans l’industrie agroalimentaire.

Malgré la possession de 60 % des terres arables du monde, les pays africains importent près de 50 milliards de dollars nets de nourriture par an. La croissance démographique et la montée de la classe moyenne représentent pour autant une opportunité énorme pour le secteur agroalimentaire et le marché de la consommation. La plupart des Africains s’approvisionnant sur les marchés locaux, les opportunités commerciales pour des aliments sains abondent partout dans le système alimentaire et les investisseurs potentiels sont invités à s’engager et à explorer.

Lawrence Haddad, directeur exécutif de l’Alliance mondiale pour une nutrition améliorée, a indiqué que les PME, en particulier, jouent un rôle prédominant dans les chaînes d’approvisionnement alimentaire en Afrique, mais que leur croissance a été lente, le plus gros obstacle à leur développement étant le manque d’accès au financement.

L’agriculture en Afrique connaît une transformation radicale suite à l’afflux des femmes dans le secteur où elles jouent un rôle important dans la croissance du domaine sur le continent. L’un des 17 objectifs de développement mondiaux adoptés en 2015 vise à donner aux femmes des droits égaux en matière de ressources économiques, y compris l’accès à la propriété et au contrôle de la terre. Selon un rapport de la FAO, les femmes représentent 70 % de la main-d‘œuvre du secteur agricole en Afrique et 10 % de la transformation alimentaire de base. Elles réalisent également 60 à 90 % de la commercialisation rurale totale.