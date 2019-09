Congo : l'opposition réclame une présidentielle sans "prisonniers politiques" [The Morning Call]

Jean-Marie Michel Mokoko (72 ans) est un ancien chef d‘État-major de l’armée de 1987 à 1993, tandis qu’André Okombi Salissa (58 ans) a été ministre de façon ininterrompue entre 1997 et 2012.

Les deux hommes ont été jugés respectivement en 2018 et 2019 et condamnés à 20 ans de travaux forcés chacun pour “atteinte à la sécurité intérieure de l‘État” et “détention illégale d’armes et munitions de guerre”.

On en parle avec Claudine Munari, présidente de la F.O.C, la Fédération de l’opposition congolaise, qui nous rejoint depuis Brazzaville en République du Congo.