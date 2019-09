Libye : l'ONU appelle au respect de l'embargo des armes

Les violences en Libye inquiètent de plus en plus les Nations unies qui appellent au respect de l’embargo sur les armes.

Les violences se poursuivent en Libye où s’affrontent depuis cinq mois les forces loyales au gouvernement de Tripoli et l’armée du maréchal Khalifa Haftar. La situation préoccupe la communauté internationale, mais c’est surtout l’afflux des armes malgré l’embargo qui inquiète les Nations unies qui tirent la sonnette d’alarme. « Nous exhortons tous les États membres des Nations unies à appliquer pleinement et efficacement l’embargo sur les armes et à cesser immédiatement toute livraison d’armes. Le seul moyen pour que les sanctions aient un effet, c’est leur application intégrale et la détermination de la communauté internationale. », déclare Jürgen Schulz, président du Comité du Conseil de sécurité de l’ONU sur la Libye.

Cette sortie du diplomate allemand fait suite aux nombreuses violations de l’embargo par plusieurs pays dont l’Egypte et les Émirats arabes unis alliés du maréchal Khalifa Khaftar. La Turquie a aussi été accusée d’avoir récemment expédié des armes aux forces du gouvernement d’union nationale reconnu par la communauté internationale dirigée par Fayez al-Sarraj. Jeudi déjà, le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a exprimé dans un rapport son inquiétude de voir la Libye sombrer dans la guerre civile si rien n’est fait à court terme pour mettre fin au conflit entre les deux armées qui s’affrontent depuis début avril.