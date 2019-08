RDC – Formation du gouvernement : la liste rejetée faute de femmes

Jamais sans les femmes. Le chef de l‘État de RDC Félix Tshisekedi a rejeté mercredi la liste des membres du gouvernement présentée par son Premier ministre. Retour à la case départ ?

Félix Tshisekedi, adepte de la parité ? C’est en tout cas pour cette raison que d’après des médias dont le site Cas-Info, le président de RDC a rejeté mercredi la mouture de la liste des membres du très attendu gouvernement que lui a présentée le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba.

« Le président Tshisekedi a fait observer au Premier ministre que la liste ne respecte pas la recommandation sur la représentativité des femmes et qu’elle ne tient pas compte de l’équilibre entre les vieilles figures de la politique de notre pays et les jeunes », a déclaré une source citée par l’organe en ligne qui indique cependant que la présidence congolaise s’est abstenue de commenter cette information de manière formelle.

Reste à savoir si les coalitions au pouvoir Cap pour le changement (CACH) du président Tshisekedi et Front commun pour le Congo (FCC) de l’ancien président Kabila vont devoir reprendre les négociations à zéro pour concevoir une nouvelle liste qui tienne compte non seulement de la parité, mais aussi de la représentativité de différentes couches dont les jeunes et les anciens acteurs politiques.

En rappel, lors des tractations inhérentes à la nomination du Premier ministre, le président congolais avait rejeté de nombreuses propositions faites par son prédécesseur avant d’admettre finalement Sylvestre Ilunga Ilunkamba.