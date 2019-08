Kenya : venue avec son bébé, une parlementaire expulsée de l'Assemblée

Les travaux de l’Assemblée nationale du Kenya ont connu quelques perturbations lorsque Zulekha Hassan, une des parlementaires s’est présentée dans l’hémicycle avec son bébé de cinq mois. Elle a été priée de prendre la porte.

Zulekha Hassan n’est pas Jacinda Ardern, la Première ministre néo-zélandaise qui s’est présentée en octobre 2018, à l’Assemblée générale des Nations unies avec son bébé de cinq mois. Elle n’est pas non plus Jytte Guteland, la députée suédoise qui avait voté au Parlement européen avec son bébé dans les bras en mars 2017.

Au Parlement kényan, l’admission de parlementaires avec leur bébé semble être proscrite. La preuve, lorsque Zulekha Hassan, représentante des femmes pour le district de Kwale – dans le sud du Kenya – s’est rendue ce mercredi au Parlement avec son bébé de cinq mois dans les bras, elle a suscité un véritable brouhaha qui a duré environ un quart d’heure, avant d‘être escortée hors de la bâtisse.

Pour certains au sein de l’hémicycle, notamment Aden Duale, le chef de la majorité présidentielle au Parlement, cet acte est inacceptable. “Ce membre doit être cité pour faute grave. Nous devons protéger la dignité de la Chambre”, a-t-il déclaré, affirmant qu’un tel incident ne s‘était jamais produit depuis l’indépendance. De son point de vue, ce bébé n’est pas membre du Parlement, et ne peut donc, assister au débat.

Un argument que ne réfute pas la parlementaire indexée. Mais elle met à l’index le manque d’intérêt pour les mères de l’institution. “J’ai vraiment essayé de ne pas venir avec le bébé, mais aujourd’hui, j’avais une urgence. Que devais-je faire ? Si le Parlement avait une crèche ou une garderie, j’aurais pu y mettre mon bébé”, a-t-elle souligné.

Kenyan Lawmaker Zulekha Hassan was ordered out of Parliament today when she arrived with a baby.

Ms Hassan stated that she did not have a choice due to an emergency & that the issue wld not have arisen if childcare facilities were available at Parliament. pic.twitter.com/iMV1IuoVet