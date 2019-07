Gabon – Législatives partielles : le 31 août, dernier délai pour le dépôt des candidatures

Plus que quelque six jours pour constituer le dossier si l’on veut faire acte de candidature aux législatives partielles qui auront lieu les 10 et 31 août prochains au Gabon.

L’annonce a été faite dans un communiqué rendu public le 19 juillet dernier par le Centre gabonais des élections (CGE). Selon l’organe en charge des élections, il sera question de pourvoir les neuf sièges afin que la chambre basse du Parlement atteigne la totalité de ses membres, soit 143 députés. Le dernier délai de dépôt des candidatures est fixé au mercredi 31 juillet prochain à 18 heures (17 heures TU).

Le premier tour des élections aura lieu le 10 août, tandis que le second aura lieu le 31 du même mois. Quant à la date de campagne, elle se tiendra du 31 juillet au 9 août pour le premier tour et du 18 au 30 août pour la seconde manche.

Après examen de recours, la Cour constitutionnelle avait annulé les résultats des législatives d’octobre dernier dans neuf circonscriptions. Parmi elles, Iboundji, le premier arrondissement de la commune de Mouila, Boumi-Louetsi 2 (Mbigou), Okano 2 (Mitzic), Zadié 3 (Mekambo) et Noya 1 (Cocobeach).

Reste à savoir si l’opposition déjà très minoritaire (le régime ayant déjà plus de 98 sièges) gagnera quelques sièges supplémentaires. Autre en jeu, la participation, car en octobre, le taux d’abstention était estimé à plus de 66 %.