Sénégal : Macky Sall et IBK secourus d'un véhicule en feu

Le président sénégalais Macky Sall et son homologue malien Ibrahim Boubacar Kéita extirpés mercredi d’un véhicule enfumé : une scène incongrue qui fait depuis le tour des réseaux sociaux.

Le départ des deux chefs d’Etat pour Nguéniène, où se tenaient les cérémonies d’hommage à Ousmane Tanor Dieng, le secrétaire général du Parti socialiste décédé lundi, aurait pu se dérouler dans la discrétion. Mais c‘était sans compter avec la mauvaise humeur de la voiture qui conduisait les deux dirigeants.

À peine étaient-ils entrés à Nguéniène, le village natal du regretté Tanor Dieng, qu’une épaisse colonne de fumée à commencer à se dégager du capot de la voiture. Les raisons de l’incident n’ont pas été clairement élucidées, même si la presse locale évoque un dos d‘âne mal engagé qui aurait provoqué « l‘éclatement du carter et une perte d’huile », croit savoir le site Seneweb. Prompts, les gardes de la sécurité des présidents Sall et Kéita ont précipité ces derniers hors du véhicule, devant une foule médusée.

#Dakar: La voiture du Président Macky_Sall a pris feu. Il a été sauvé de justesse par ses gardes.

Vidéo pic.twitter.com/7eV0Dtbh7h — Freddy Tshiyoyo (fredtshiyoyo) July 18, 2019

Finalement, plus de peur que de mal. Les pompiers ont réussi à éteindre le feu, et les présidents Macky et Kéita qui s’en sont indemnes, ont pu regagner le lieu de l’inhumation à bord d’un autre véhicule. Mais, l’affaire, elle, continue d’alimenter la toile qui s’interroge sur les failles dans la sécurité du chef d’Etat sénégalais.