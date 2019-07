Madagascar : "l'Allée des Baobabs", un site prisé par les touristes

Considérée comme l’un des plus beaux espaces naturel d’Afrique, de par son ensemble spectaculaire et imposant, “l’allée des baobabs”, est un groupe de baobabs qui bordent la route de terre entre Morondava et Belon’i dans la région de Menabe dans l’ouest de Madagascar ! Une zone protégée, depuis 2007.

Personne ne peut rester insensible à la majestueuse allée des Baobabs, entourée d’une douzaine d’arbres de 30m de hauteur.

Vieux de plus de 800 ans, ces Baobabs connus sous le nom de “renaia qui en malgache veut dire “mère de la forêt”, constituent une attraction touristique majeure dans le pays. Ils sont issus des forêts tropicales denses qui ont autrefois prospéré à Madagascar, mais aujourd’hui disparu.