Libye : Washington enquête sur la présence de missiles américains dans une base pro-Haftar

Les Etats-Unis ont indiqué samedi enquêter après la découverte par les forces du gouvernement d’union nationale (GNA) libyen de missiles présentés comme d’origine américaine dans une base des forces du maréchal Khalifa Haftar.

Ces deux derniers jours, des forces du GNA ont publié des photos de missiles antichar américains Javelin retrouvés à Gharyan après une attaque éclair contre la base arrière des troupes pro-Haftar dans l’ouest du pays.

Sur les caisses en bois des missiles, on peut lire en anglais “forces armées des Emirats arabes unis”, selon des photos publiées sur les réseaux sociaux.

Chacun de ses missiles coûte 170.000 dollars et la cargaison avait été vendue en 2008 dans le cadre d’un contrat avec les Emirats et le sultanat d’Oman, précisait vendredi le New York Times.

Interrogé samedi le département d’Etat américain a indiqué, dans un communiqué, être “au courant de ces informations de presse” et chercher “de plus amples informations” sur cette découverte.

“Nous prenons très au sérieux toutes les allégations d’utilisation frauduleuse de matériel de défense américain”, a ajouté la diplomatie.

“Nous attendons de tous les clients d‘équipement de défense d’origine américaine qu’ils respectent leurs obligations d’utilisation finale”, a poursuivi le ministère.

Les Emirats arabes unis soutiennent le général Haftar, homme fort de l’est libyen, qui s’est lancé début avril dans une offensive vers la capitale Tripoli, siège du GNA reconnu par la communauté internationale.

L’ONU a renouvelé en juin pour un an une opération européenne chargée du contrôle de l’embargo sur les armes pour la Libye, où des livraisons d’armements sont signalées depuis deux mois.

Le Comité des experts des Nations unies chargé de contrôler cet embargo a également indiqué qu’il enquêtait sur l’implication possible des Emirats dans des tirs de missiles en avril sur des unités fidèles au GNA