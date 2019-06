Voyager à moindre coût [ Travel ]

Les compagnies aériennes ont bien compris les impératifs de certains voyageurs voulant profiter de leurs congés. Ils ont donc recours à certaines pratiques commerciales afin de réaliser des profits.

Les tarifs des vols obéissent à des règles bien précises qui intègrent des éléments comme la destination, la période du vol et le taux de remplissage.

La plupart des gens ont des options limitées et décollent habituellement pendant les vacances scolaires. Pour ces personnes, prendre des vacances après le mois d’août n’est pas une option envisageable.

Fort de cela, les compagnies aériennes différencient donc périodes de pointe et périodes ordinaires et tiennent compte de ces facteurs pour pratiquer des tarifs jugés plus élevés. C’est ce qu’on appelle la tarification de pointe.

Avec nous, Varsilia Fouani, une opératrice de voyage qui nous explique les raisons de l’instabilité des prix des transports aériens pendant la période estivale.