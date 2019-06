Soudan du Sud : baisse sensible de la violence, constate l'ONU

Baisse sensible de la violence au Soudan du Sud à la suite de la reprise des pourparlers de paix. C’est le constat du chef de la mission des Nations unies dans le pays qui s’est adressé à la presse à New York mercredi.

Le représentant spécial du secrétaire général de l’ONU au Sud-Soudan, David Shearer a déclaré que la baisse de la violence, bien que persistante dans certaines régions, est évidente, et pousse déjà des dizaines de personnes à revenir dans leur pays.

« Le cessez-le-feu est respecté, à l’exception d’une zone située à l’extrême sud du pays, dans les Équatorias. Il y a eu une baisse importante de la violence politique entre les parties. Il y a eu des razzias de bétail et des violences interethniques, mais c’est un peu différent d’une certaine façon. Les humanitaires font état d’un meilleur accès pour leurs activités humanitaires, ce qui est positif. Et depuis l’accord de paix, il y a eu environ 500 000 personnes qui sont rentrées chez elles », a indiqué M. Shearer.

« Ce que nous demandons avec insistance, c’est une phase de transition, une composante transitoire de l’accord de paix qui commence sans plus attendre. Deuxièmement, s’assurer que les deux principaux protagonistes, le président Salva Kiir et le Dr Riek Machar, se réunissent et commencent à se rencontrer régulièrement avant de se réunir au sein du gouvernement en novembre », ajouté le fonctionnaire onusien.

Le président Salva Kiir a signé un accord de paix avec les factions rebelles dirigées par Riek Machar à Addis-Abeba en septembre dernier pour mettre fin à une guerre civile qui, depuis 2013, a déjà fait au moins 50 000 morts et deux millions de déplacés.