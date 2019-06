Crise libyenne : Fayez el-Sarraj chez Sassou-Nguesso

Arrivé mardi dans la soirée à Brazzaville, le chef du gouvernement d’union nationale en Libye, Fayez el-Sarraj devrait faire part de l‘évolution de la crise qui secoue le pays d’Afrique du Nord depuis des mois.

Un emploi du temps visiblement très chargé ce mercredi pour les responsables congolais. Outre le Conseil des ministres, il y a la réception de Fayez el-Sarraj, chef du gouvernement libyen d’union nationale reconnu par la communauté internationale.

Il s’agira pour le dirigeant libyen de faire le point de la situation politico-militaire aux autorités congolaises dont Denis Sassou-Nguesso désigné en novembre 2016, président du Comité de haut niveau de l’Union africaine sur la Libye.

Un comité qui, à l’instar de bien d’institutions internationales, fait face à un conflit qui oppose depuis plus de trois mois Tripoli aux troupes du maréchal Khalifa Haftar installé à l’est.

En début avril dernier, alors que les yeux du monde entier attendait les conclusions d’une conférence interlibyenne censée aboutir à la fin du chaos observé depuis la chute de Khadaffi en 2011, les forces de Haftar réunies au sein de l’Armée nationale libyenne (ANL) ont lancé un assaut de grande envergure sur Tripoli. Au point même d’arriver aux portes de la capitale libyenne. Jusqu’ici, les combats font des ravages et ont déjà fait plus de 500 morts et près de 2500 blessés.