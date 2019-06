Mondial féminin : le Cameroun qualifié pour les huitièmes de finale (FIFA)

L‘équipe nationale du Cameroun a battu jeudi la Nouvelle-Zélande par 2 buts à 1 dans le cadre de la dernière journée du groupe E de la coupe du monde de football féminine qui se joue en France.

Les Néo-Zélandaises ont certes dominé le match avec 58 % de possession de balle pour 439 passes réussies contre 317.

Bravo aux Camerounaises !! ???

Elles sont qualifiées pour les 1/8 de finale de la #FIFAWWC#CMR FecafootOfficie pic.twitter.com/Lf2e09ybYm — Coupe du Monde Féminine de la FIFA ⚽ (fifacom_fr) 20 juin 2019

Avec 22 tirs dont six cadrés contre 9 et un seul cadré, ce soir, l’efficacité avait rendez-vous avec les Lionnes indomptables. Ainsi qu’en témoigne le doublé d’Ajara Ntchout (57’ et 90 + 5). Le but contre son camp de Marie-Aurelle Awona n’aura pas suffi aux Néo-Zélandaises pour rattraper le Cameroun.

Le Cameroun qui, ayant perdu ses deux premiers matches contre le Canada (0 – 1) et face aux Pays-Bas (1 – 3), avait presque douché tous les espoirs des Africains surtout que leurs sœurs d’Afrique du Sud avaient été sorties prématurément avec trois défaites, un seul but marqué contre 8 encaissés.

Toutefois, les protégées du coach Alain Djeumfa ont su prouver que l’impossible n’est jamais léonin. « Pour nous, le moment clé, c‘était le deuxième but. Et nous avons gardé espoir jusqu‘à la dernière minute », a déclaré Ajara Ntchout à la fin du match.

En battant la Nouvelle-Zélande par deux buts à un, le Cameroun s’est octroyé trois points et s’est adjugé le statut de meilleur troisième. Ce qui l’envoie aux huitièmes de finale pour la deuxième fois consécutive de son histoire.

Quant aux Nigérianes qui ont une victoire et une différence de buts de -2, leur qualification tient également au statut de meilleur troisième. Mais, il faut attendre le match qui va opposer dans le groupe F, la Thaïlande au Chili.

Avec zéro but marqué pour cinq encaissés, le Chili doit impérativement battre la Thaïlande par 3-0. S’agissant du pays d’Asie, il faut obligatoirement l’emporter par un score de 15-0. En deçà de ces résultats, ce sont les Super Faucons qui s’envoleront pour les huitièmes de finale.