Congo : Un livre présente la situation dans le pool comme un exemple de résolution des conflits en Afrique

Un ouvrage sur le maintien de la paix en Afrique sera officiellement présenté le 29 juin à Brazzaville en République du Congo, par son auteur, le Colonel Elton Paul Nzaou.

Expert en opération de maintien de la paix en Afrique, le Colonel Elton Nzaou a plusieurs fois été décoré des médailles d’or des Nations Unies, et de l’Union Africaine. Des expériences qu’il a voulu mettre par écrit à travers cet ouvrage publié aux éditions L’Harmattan, en s’appuyant sur la situation de sortie de crise dans le Pool en République du Congo.

“ Nous avons besoin d’une force pour juguler les crises .En 1998 il y avait 16 pays en crise, ça veut dire que l’Union Africaine est débordée et aujourd’hui, on est tellement débordé qu’on a commencé à diminuer les effectifs.” Confie-t-il .

“vous vous rapellez les accords de 1999, ainsi que ce qui s’est passé dans le pool, d’abord en 2003 et ensuite en 2017, les gens finissent toujours par s’assoir et à faire la paix .” conclue-t-il .

Mais ces dernières années, de nombreux conflits ont éclaté sur le continent. L’union Africaine a mis en place un mécanisme de prévention et d’alerte rapide . 70% du budget liés aux résolutions des conflits en Afrique est financé par les partenaires extérieures et l’Union européenne.

L’Afrique doit prendre son destin en main dans la résolution des conflits, et l’Union Africaine s’y attèle et ce n’est plus qu’une question de temps selon le Colonel Nzaou .