Libye : l'embargo sur les armes confirmé par l'ONU

Le secrétaire général des Nations Unies, appelle tous les pays à respecter l’embargo imposé à la Libye sur les armes.

L’appel lundi d’Antonio Guterres intervient à la veille de l’approbation unanime par le Conseil de sécurité des Nations Unies, d’une résolution autorisant l’inspection des navires en haute mer à destination ou en provenance de la Libye pendant un an supplémentaire pour faire respecter cet embargo.

Une résolution en ce sens a été adoptée à l’unanimité des 15 membres du Conseil de sécurité. Membres non-permanents, l’Afrique du Sud et la Belgique ont déploré que des armes continuent d’arriver en Libye “par voie maritime et terrestre”.

"Si les moyens maritimes de l'opération ont été suspendus temporairement, l'opération Sophia a recentré son action et demeure active pour mettre en oeuvre" (…) et par "ses moyens aériens pour recueillir du renseignement et des informations nécessaires au maintien de l'embargo sur les armes"