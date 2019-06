Côte d'Ivoire : un réseau de trafic international de drogue démantelé

Un réseau de trafic international de cocaïne impliquant des membres de deux mafias italiennes a été démantelé en Côte d’Ivoire grâce à la coopération entre les polices ivoirienne, française, italienne et brésilienne, a indiqué vendredi la police ivoirienne dans une conférence de presse à Abidjan.

“Une opération menée le 6 juin 2019 à partir de 4h du matin a abouti à l’interpellation de 10 suspects : 6 Italiens, 1 Franco-Turc et 3 Ivoiriens, dont 2 dames, soupçonnés d’être les cerveaux d’un trafic international de cocaïne en Côte d’Ivoire”, a déclaré le commissaire Adomo Bonaventure, directeur de l’Unité de lutte contre la Criminalité Transnationale organisée (UCT).

Tout commence en septembre 2018 avec la découverte dans le port de Santos (Brésil) de 1,19 tonne de cocaïne cachées dans des engins de chantiers à destination d’Abidjan.

Depuis 20 ans, l’Afrique de l’Ouest est devenue, sinon une plaque tournante, une zone de rebond très importante pour les trafiquants.

L’enquête a permis de déterminer que la drogue devait transiter par la Côte d’Ivoire pour ensuite être envoyée en Italie, et plus particulièrement dans la région de la Calabre.

“Nous avons des preuves que la marchandise était destinée à la ‘Ndrangheta et la Camorra (deux mafias italiennes) et que des ressortissants italiens, résidents ivoiriens depuis plus ou moins longtemps, étaient à l’origine du trafic”, a affirmé Silvain Coué, officier de liaison français qui a participé à ce démantèlement baptisé “Spaghetti Connection”.

Selon M. Coué, la cocaine saisie à Santos s’achète 2,5 millions d’euros en Amérique du sud pour se revendre pour 250 millions en Europe.

“Depuis 20 ans, l’Afrique de l’Ouest est devenue, sinon une plaque tournante, une zone de rebond très importante pour les trafiquants. Cette opération prouve que s’ils pensaient que la Côte d’Ivoire et l’Afrique de l’Ouest pouvaient être un sanctuaire, ils se sont trompés”, a affirmé Silvain Coué.

Le commissaire Adomo Bonaventure a indiqué que les autorités ivoiriennes étaient “conscientes de la problématique de la drogue, et qu’elles mettaient tout en œuvre pour y mettre fin”, ajoutant que “tous ceux qui s’adonneront au trafic seront mis sous les verrous”.

Cette opération de coopération est la troisième du genre en Côte d’Ivoire en moins de trois ans, et la plus importante par son ampleur.

AFP