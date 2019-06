Un diplomate nigérian à la présidence de l'Assemblée générale de l'ONU

C’est à Tijjani Muhammad-Bande que reviendra la charge de diriger la 74e Assemblée générale des Nations unies. Le diplomate nigérian a été désigné à l’unanimité ce mardi pour un mandat d’un an, selon le principe établi de la rotation géographique.

My sincere congratulations to HE Mr. Tijjani Muhammad-Bande #Nigeria, for his election as 74th #UNGA President. Amb. Tijjani brings with him an outstanding career both as scholar & diplomat. My team & I will be at your disposal to ensure the smoothest transition possible #UN4ALL pic.twitter.com/DO9JewU4kV